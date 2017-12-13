Ломаченко стал лучшим боксером мира в защитном плане

В поединке с кубинцем Ломаченко пропустил лишь 8,4 процента ударов от противника. Суммарно Ригондо нанес только 15 ударов, которые дошли до цели.

Таким образом, украинец вышел на первое место в списке наиболее эффективных оборонительных боксеров.

Стоит отметить, что в противостояниях с украинским чемпионом, его визави нанесли лишь 16,5 процента точных ударов. На втором месте оказался именно Ригондо — 16,7. Далее идет Майки Гарсиа с 17,8 процентами, Даниэль Джейкобс 17,9 и Гарри Рассел младший 18,2.

Заметим, что десятку лучших защитников замкнул британец Энтони Джошуа.

Как сообщал УНН, Ломаченко вручили награду лучшему боксеру года.