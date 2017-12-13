Ломаченко став кращим боксером світу в захисному плані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Перемога Василя Ломаченка над Гільєрмо Рігондо дозволила українцеві вийти на перше місце в рейтингу CompuBox серед діючих боксерів, які пропускають найменше ударів протягом поєдинку, повідомляє УНН з посиланням на сайт boxingscene.
У двобої із кубинцем Ломаченко пропустив лише 8,4 відсотки ударів від супротивника. Сумарно Рігондо наніс тільки 15 ударів, які дійшли до цілі.
Таким чином, українець вийшов на перше місце у списку найбільш ефективніших оборонних боксерів.
Варто зазначити, що у протистояннях з українським чемпіоном, його візаві завдали лише 16,5 відсотки влучних ударів. На другому місці опинився саме Рігондо — 16,7. Далі йде Майкі Гарсіа з 17,8 відсотками, Даніель Джейкобс 17,9 і Гарі Рассел молодший 18,2.
Зауважимо, що десятку кращих захисників замкнув британець Ентоні Джошуа.
Як повідомляв УНН, Ломаченку вручили нагороду найкращому боксеру року.