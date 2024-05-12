Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  109954 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  171403 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  182420 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  184779 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  156836 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150575 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130548 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133143 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122169 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168181 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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В Донецкой области 2 мирных жителей получили ранения в результате российской агрессии

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  224421 просмотра

Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе

Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе.

спорт •   •  2597 просмотра
Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе

За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет

В Запорожской области враг совершил 542 обстрела, обстреляв 9 населенных пунктов, но обошлось без жертв.

Война •   •  4570 просмотра
За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет

В Донецкой области 2 мирных жителей получили ранения в результате российской агрессии

В Донецкой области в результате террористической агрессии оккупантов в Новоселовке Первой и Николаевке ранения получили 2 мирных жителей.

Общество •   •  6232 просмотра
В Донецкой области 2 мирных жителей получили ранения в результате российской агрессии

Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников

11 мая украинские подразделения противовоздушной обороны в южных областях уничтожили пять российских разведывательных беспилотников, в том числе четыре модели "ЗАЛА" в Херсоне и один "Орлан-10" в Николаеве.

Война •   •  7530 просмотра
Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников

За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 155 боевых столкновений, при этом рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  8374 просмотра
За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок

В Херсонской области 1 человек погиб и еще 5, в том числе 1 ребенок, получили ранения в результате вражеских обстрелов российскими войсками нескольких населенных пунктов за минувшие сутки.

Общество •   •  10602 просмотра
Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок

рф обстреляла село на Днепропетровщине, жертв нет

Вражеская армия обстреляла село в Днепропетровской области, жертв и разрушений нет.

Общество •   •  11796 просмотра
рф обстреляла село на Днепропетровщине, жертв нет

За сутки погибло 1260 военнослужащих рф

По данным Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1260 человек личного состава, 5 танков, 22 боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 1 систему ПВО, 1 самолет, 42 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 64 единицы автомобильной техники и цистерны за одни сутки.

Война •   •  11954 просмотра
За сутки погибло 1260 военнослужащих рф

Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, жертв нет

Вчера враг дважды обстрелял из артиллерии Николаевскую область, в частности, акваторию и город Очаков, но обошлось без жертв и пострадавших.

Общество •   •  14424 просмотра
Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, жертв нет

Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Афганистане

Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений, прокатившихся по нескольким провинциям Афганистана, разрушив тысячи домов и усложнив проведение спасательных операций.

Общество •   •  14072 просмотра
Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Афганистане