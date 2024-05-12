Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе

Украинский боксер Василий Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Ломаченко победил австралийского боксера Джорджа Камбососа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне Спорт.

Детали

Первые два раунда прошли в пользу Василия Ломаченко. Украинский боксер выбрасывал больше ударов и даже несколько раз пробивал блок Камбососа.

В следующих двух раундах Камбосос начал чаще открываться. Ломаченко не продолжал сбавлять обороты и нанес несколько успешных комбинаций ударов.

В пятом раунде украинский боксер нанес сильный удар в голову Камбососа - тот едва не отправился в нокдаун, но удержался на ногах и продолжил бой без отсчета рефери. В следующем уже пытался отвечать австралиец, однако концовку раунда активнее провел именно Ломаченко

В восьмом раунде Камбосос получил рассечение брови после удара Ломаченко.

В 11-м раунде Ломаченко одержал победу над Камбососом досрочно. Сначала украинский боксер отправил австралийца в нокдаун, а затем - еще в один, после этого бой был завершен.

Справочно

Ломаченко потерял звание чемпиона мира, которое потерял в октябре 2020 года, когда проиграл Теофимо Лопесу (потерял пояса WBA, WBC и WBO).

Первый шанс вернуть чемпионские пояса Ломаченко потерял в последнем поединке против Девина Гейни. Бой за звание абсолютного чемпиона мира закончился поражением украинца единогласным решением судей.

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