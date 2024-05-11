В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Шахтер обыграл Динамо и добыл 15-й чемпионский титул
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В белгороде "хлопок": горят машины, повреждены торговые центры
На Харьковщине продолжаются оборонительные операции, войска ведут контрударные действия - Зеленский
Студенты Тбилисского госуниверситета объявили о начале забастовки: требуют отозвать закон об иноагентах
В ДТП на трассе Киев-Знаменка погиб 9-летний мальчик
рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса
Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые
В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах
Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Шахтер обыграл Динамо и добыл 15-й чемпионский титул
Донецкий "Шахтер" выиграл титул чемпиона Украины по футболу в сезоне 2023/24, победив киевское "Динамо" со счетом 1:0 и получив свое 15-е чемпионство.
Младший сын Трампа отказался быть делегатом на национальном съезде Республиканской партии
Баррон Трамп, младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, отказался быть делегатом Республиканской национальной конвенции из-за предварительных обязательств, несмотря на то, что изначально был избран Республиканской партией штата Флорида.
В белгороде "хлопок": горят машины, повреждены торговые центры
Российские телеграм-каналы сообщили об обстреле белгорода (россия), в результате которого загорелись автомобили, повреждены торговые центры и спортивный комплекс, а в регионе прозвучал сигнал ракетного предупреждения.
На Харьковщине продолжаются оборонительные операции, войска ведут контрударные действия - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что в Харьковской области продолжаются оборонительные операции, в то время как ситуация в Донецкой области остается напряженной, с более чем 30 военными столкновениями ежедневно, поскольку Украина срывает российские наступательные планы.
Студенты Тбилисского госуниверситета объявили о начале забастовки: требуют отозвать закон об иноагентах
Студенты Тбилисского государственного университета объявили забастовку, бойкотируя занятия с 13 мая в знак протеста против законопроекта об "иностранных агентах" и требуя его отзыва.
В ДТП на трассе Киев-Знаменка погиб 9-летний мальчик
9-летний мальчик погиб в автокатастрофе на трассе Киев-Знаменка, когда автомобиль Kia столкнулся со стоящим грузовиком Volvo.
рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса
россия не имеет ни намерения, ни возможности осуществить военное нападение на любую страну НАТО, но против Альянса ведется тотальная гибридная война, включающая кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, саботаж, акты насилия и убийства, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.
Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые
Трое полицейских погибли и один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Винницкой области.
В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах
Сегодня в Тбилиси, Грузия, состоится масштабная проевропейская акция протеста с требованием отзыва противоречивого закона об "иностранных агентах", участники которой пройдут маршем к Европейской площади.
Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы
В результате российского обстрела погибли двое мирных жителей и один получил ранения в Волчанской громаде Харьковской области.