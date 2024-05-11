Шахтер обыграл Динамо и добыл 15-й чемпионский титул

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  12893 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  156128 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  167370 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  174321 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  156081 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150191 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130403 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133063 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122103 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168132 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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10 мая 2024, 07:39  •  177302 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  181266 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  193443 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  207033 просмотра

Шахтер обыграл Динамо и добыл 15-й чемпионский титул

Донецкий "Шахтер" выиграл титул чемпиона Украины по футболу в сезоне 2023/24, победив киевское "Динамо" со счетом 1:0 и получив свое 15-е чемпионство.

спорт •   •  6337 просмотра
Шахтер обыграл Динамо и добыл 15-й чемпионский титул

Младший сын Трампа отказался быть делегатом на национальном съезде Республиканской партии

Баррон Трамп, младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, отказался быть делегатом Республиканской национальной конвенции из-за предварительных обязательств, несмотря на то, что изначально был избран Республиканской партией штата Флорида.

Новости Мира •   •  8097 просмотра
Младший сын Трампа отказался быть делегатом на национальном съезде Республиканской партии

В белгороде "хлопок": горят машины, повреждены торговые центры

Российские телеграм-каналы сообщили об обстреле белгорода (россия), в результате которого загорелись автомобили, повреждены торговые центры и спортивный комплекс, а в регионе прозвучал сигнал ракетного предупреждения.

Новости Мира •   •  16245 просмотра
В белгороде "хлопок": горят машины, повреждены торговые центры

На Харьковщине продолжаются оборонительные операции, войска ведут контрударные действия - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что в Харьковской области продолжаются оборонительные операции, в то время как ситуация в Донецкой области остается напряженной, с более чем 30 военными столкновениями ежедневно, поскольку Украина срывает российские наступательные планы.

Война •   •  26253 просмотра
На Харьковщине продолжаются оборонительные операции, войска ведут контрударные действия - Зеленский

Студенты Тбилисского госуниверситета объявили о начале забастовки: требуют отозвать закон об иноагентах

Студенты Тбилисского государственного университета объявили забастовку, бойкотируя занятия с 13 мая в знак протеста против законопроекта об "иностранных агентах" и требуя его отзыва.

Новости Мира •   •  22372 просмотра
Студенты Тбилисского госуниверситета объявили о начале забастовки: требуют отозвать закон об иноагентах

В ДТП на трассе Киев-Знаменка погиб 9-летний мальчик

9-летний мальчик погиб в автокатастрофе на трассе Киев-Знаменка, когда автомобиль Kia столкнулся со стоящим грузовиком Volvo.

Криминал и ЧП •   •  21048 просмотра
В ДТП на трассе Киев-Знаменка погиб 9-летний мальчик

рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса

россия не имеет ни намерения, ни возможности осуществить военное нападение на любую страну НАТО, но против Альянса ведется тотальная гибридная война, включающая кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, саботаж, акты насилия и убийства, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

политика •   •  21918 просмотра
рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса

Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые

Трое полицейских погибли и один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Винницкой области.

Криминал и ЧП •   •  20251 просмотра
Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые

В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах

Сегодня в Тбилиси, Грузия, состоится масштабная проевропейская акция протеста с требованием отзыва противоречивого закона об "иностранных агентах", участники которой пройдут маршем к Европейской площади.

Новости Мира •   •  19636 просмотра
В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах

Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы

В результате российского обстрела погибли двое мирных жителей и один получил ранения в Волчанской громаде Харьковской области.

Война •   •  21262 просмотра
Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы