Ломаченко переміг Камбососа і став чемпіоном світу в легкій вазі
Київ • УНН
Василь Ломаченко переміг Джорджа Камбососа в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.
Український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Ломаченко переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа. Про це УНН повідомляє із посиланням на Суспільне Спорт.
Деталі
Перші два раунди пройшли на користь Василя Ломаченка. Український боксер викидував більше ударів і навіть декілька разів пробивав блок Камбососа.
У наступних двох раундах Камбосос почав частіше відкриватися. Ломаченко не продовжував збавляти обертів і завдав декількох успішних комбінацій ударів.
У п'ятому раунді український боксер завдав сильного удару у голову Камбососа -той ледь не відправився у нокдаун, але втримався на ногах і продовжив бій без відрахунку рефері. У наступному вже намагався відповідати австралієць, проте кінцівку раунду активніше провів саме Ломаченко
У восьмому раунді Камбосос отримав розсічення брови після удару Ломаченка.
В 11-му раунді Ломаченко здобув перемогу над Камбососом достроково. Спершу український боксер відправив австралійця у нокдаун, а потім - ще в один, після цього бій було завершено.
Довідково
Ломаченко втратив звання чемпіона світу, яке втратив у жовтні 2020 року, коли програв Теофімо Лопесу (втратив пояси WBA, WBC та WBO).
Перший шанс повернути чемпіонські пояси Ломаченко втратив в останньому поєдинку проти Девіна Гейні. Бій за звання абсолютного чемпіона світу закінчився поразкою українця одностайним рішенням суддів.
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