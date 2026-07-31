ЛНЗ вылетел из Лиги конференций, уступив "Генту" в серии пенальти
Киев • УНН
Черкасский ЛНЗ уступил бельгийскому "Генту" в серии послематчевых пенальти во втором квалификационном раунде Лиги конференций. По сумме двух матчей команды не забили ни одного гола в основное и дополнительное время.
Черкасский ЛНЗ завершил выступления в Лиге конференций, уступив бельгийскому «Генту» в серии послематчевых пенальти в ответном матче второго квалификационного раунда. По сумме двух встреч команды не забили ни одного мяча в основное и дополнительное время, пишет УНН.
Детали
Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей, а в ответном матче соперники снова не смогли поразить ворота друг друга. После 90 минут игры команды провели два дополнительных тайма, однако и они не определили победителя.
Судьбу путевки в третий квалификационный раунд решила серия послематчевых пенальти, в которой более точными оказались футболисты «Гента». В одном из эпизодов бельгийцев спас вратарь Том Роф, а еще один удар игрока ЛНЗ Дениса Кузика приняла на себя перекладина.
Таким образом, ЛНЗ прекратил борьбу в еврокубках, а «Гент» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
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