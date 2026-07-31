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ЛНЗ вылетел из Лиги конференций, уступив "Генту" в серии пенальти

Киев • УНН

 • 4092 просмотра

Черкасский ЛНЗ уступил бельгийскому "Генту" в серии послематчевых пенальти во втором квалификационном раунде Лиги конференций. По сумме двух матчей команды не забили ни одного гола в основное и дополнительное время.

ЛНЗ вылетел из Лиги конференций, уступив "Генту" в серии пенальти

Черкасский ЛНЗ завершил выступления в Лиге конференций, уступив бельгийскому «Генту» в серии послематчевых пенальти в ответном матче второго квалификационного раунда. По сумме двух встреч команды не забили ни одного мяча в основное и дополнительное время, пишет УНН.

Детали

Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей, а в ответном матче соперники снова не смогли поразить ворота друг друга. После 90 минут игры команды провели два дополнительных тайма, однако и они не определили победителя.

Судьбу путевки в третий квалификационный раунд решила серия послематчевых пенальти, в которой более точными оказались футболисты «Гента». В одном из эпизодов бельгийцев спас вратарь Том Роф, а еще один удар игрока ЛНЗ Дениса Кузика приняла на себя перекладина.

Таким образом, ЛНЗ прекратил борьбу в еврокубках, а «Гент» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

"Динамо" уступило "ПАОКу" и продолжит выступления в Лиге конференций30.07.26, 23:05 • 3932 просмотра

Степан Гафтко

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