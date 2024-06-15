Владимир Путин не в состоянии выдвигать требования к Украине о прекращении войны, заявил министр обороны США Ллойд Остин журналистам в штаб-квартире НАТО, об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Ранее в пятницу Путин заявил, что Россия прекратит войну в Украине только в том случае, если Киев согласится отказаться от своих амбиций что к НАТО, отдать все четыре области, на которые претендует Москва, и провести демилитаризацию.

Он не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для установления мира министр обороны США Ллойд Остин

Украина утверждает, что мир может быть основан только на полном выводе российских войск и восстановлении ее территориальной целостности.

Во время этого несправедливого и неспровоцированного вторжения были ранены и убиты сотни тысяч солдат. Он мог бы покончить с этим сегодня, если бы решил это сделать. И мы призываем его сделать это и покинуть суверенную территорию Украины министр обороны США Ллойд Остин

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