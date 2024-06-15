Ллойд Остін прокоментував "мирний план" Путіна

Володимир Путін не в змозі висувати вимоги до України щодо припинення війни, заявив міністр оборони США Ллойд Остін журналістам у штаб-квартирі НАТО, про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.

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Раніше в п'ятницю Путін заявив, що Росія припинить війну в Україні тільки в тому випадку, якщо Київ погодиться відмовитися від своїх амбіцій що до НАТО, віддати всі чотири області, на які претендує Москва, і провести демілітаризацію.

Він не в тому положенні, щоб диктувати Україні, що вона має робити для встановлення миру

Україна стверджує, що світ може бути заснований лише на повному виведенні російських військ та відновленні її територіальної цілісності.

Під час цього несправедливого та неспровокованого вторгнення було поранено та вбито сотні тисяч солдатів. Він міг би покінчити з цим сьогодні, якби вирішив це зробити. І ми закликаємо його зробити це і залишити суверенну територію України