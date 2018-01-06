"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" вышли в 1/16 финала Кубка Англии

В центральном противостоянии всей стадии 1/32 финала Кубка Англии “Ливерпуль” на “Энфилде” принимал “Эвертон”. Хозяева имели преимущество на поле, которую трансформировали в итоговый результат 2:1.

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В первой половине Джеймс Милнер отличился с пенальти, а победный мяч на 84 минуте забил звездный новичок, дорогой защитник мира — Ван Дейк. За “ирисок” гол забил Сигурдссон.

В другом противостоянии один из лидеров АПЛ “Манчестер Юнайтед” выбил из турнира “Дерби” — 2:0. Авторами голов стали Лингард и Лукаку.

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Заметим, что действующим обладателем Кубка Англии является “Арсенал”. Самым титулованным клубом турнира также “канониры”, на счету которых 13 побед в Кубке Англии.