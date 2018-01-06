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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21683 перегляди

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"Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед" вийшли до 1/16 фіналу Кубку Англії

Київ • УНН

 • 10824 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. В рамках розіграшу Кубку Англії відбулися два поєдинки 3-го раунду за участі трьох представників АПЛ — “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуля” та “Евертона”, передає УНН.

"Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед" вийшли до 1/16 фіналу Кубку Англії

У центральному протистоянні усієї стадії 1/32 фіналу Кубку Англії “Ліверпуль” на “Енфілді” приймав “Евертон”. Господарі мали перевагу на полі, яку трансформували в підсумковий результат 2:1.

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У першій половині Джеймс Мілнер відзначився з пенальті, а переможний м’яч на 84 хвилині забив зірковий новачок, найдорожчий захисник світу — Ван Дейк. За “ірисок” гол забив Сігурдссон.

В іншому протистоянні один із лідерів АПЛ “Манчестер Юнайтед” вибив з турніру “Дербі” — 2:0. Авторами голів стали Лінгард і Лукаку.

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Зауважимо, що чинним володарем Кубку Англії є “Арсенал”. Найбільш титулованим клубом турніру також “каноніри”, на рахунку яких 13 перемог в Кубку Англії.

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