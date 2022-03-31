Литва внесла россию и беларусь в список враждебных стран

Детали

Литовская сторона сможет исключать компании, относящиеся к этим государствам, с тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры. 17 марта литовский Сейм в экстренном порядке принял поправки в законы о закупках, устанавливающие ограничения, а правительству поручили составить список враждебных государств.

"До сих пор у заказчиков не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решение не финансировать эти враждебные государства с помощью государственных закупок", - рассказал министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

В утвержденный литовским правительством список враждебных государств и территорий входят: россия, беларусь, оккупированный россией украинский Крым, неподконтрольная молдавскому правительству территория Приднестровья, неподконтрольная правительству Грузии территория Абхазии и Южной Осетии.

Перечень будет действовать до сохранения в стране чрезвычайного положения, а также в других подобных случаях, установленных правительством Литвы.

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