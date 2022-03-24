У росії висилають дипломатів США та оголошують американських співробітників "персонами нон грата"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У росії повідомили про висилку з країни американських дипломатів, які були оголошені москвою "персонами нон грата". Про це інформує УНН з посиланням на заяву МЗС рф.
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В середу високопоставленому представнику дипломатичної місії США в москві вручили список висланих американських дипломатичних співробітників, оголошених "персонами нон грата".
Такий крок москви став "відповіддю" на висилку Вашингтоном 12 дипломатів з постпредства рф при ООН в Нью-Йорку та російського співробітника Секретаріату ООН.
"Американській стороні було твердо заявлено, що будь-які ворожі дії США щодо росії отримають рішучу й адекватну відповідь", - йдеться в заяві російського МЗС.
Нагадаємо
Болгарія, Латвія, Литва, Естонія вирішили вислати російських дипломатів та співробітників посольств через російську агресію проти України.