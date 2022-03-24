В россии высылают дипломатов США и объявляют американских сотрудников "персонами нон грата"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В россии сообщили о высылке из страны американских дипломатов, которые были объявлены москвой "персонами нон грата". Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление МИД рф.
Детали
В среду высокопоставленному представителю дипломатической миссии США в москве вручили список высланных американских дипломатических сотрудников, объявленных "персонами нон грата".
Такой шаг москвы стал "ответом" на высылку Вашингтоном 12 дипломатов из постпредства рф при ООН в Нью-Йорке и российского сотрудника Секретариата ООН.
"Американской стороне было твердо заявлено, что любые враждебные действия США в отношении россии получат решительный и адекватный ответ", - говорится в заявлении российского МИД.
Напомним
Болгария, Латвия, Литва, Эстония решили выслать российских дипломатов и сотрудников посольств из-за российской агрессии против Украины.