В россии высылают дипломатов США и объявляют американских сотрудников "персонами нон грата"

Детали

В среду высокопоставленному представителю дипломатической миссии США в москве вручили список высланных американских дипломатических сотрудников, объявленных "персонами нон грата".

Такой шаг москвы стал "ответом" на высылку Вашингтоном 12 дипломатов из постпредства рф при ООН в Нью-Йорке и российского сотрудника Секретариата ООН.

"Американской стороне было твердо заявлено, что любые враждебные действия США в отношении россии получат решительный и адекватный ответ", - говорится в заявлении российского МИД.

Напомним

Болгария, Латвия, Литва, Эстония решили выслать российских дипломатов и сотрудников посольств из-за российской агрессии против Украины.