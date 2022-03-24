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В россии высылают дипломатов США и объявляют американских сотрудников "персонами нон грата"

Киев • УНН

 • 134305 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В россии сообщили о высылке из страны американских дипломатов, которые были объявлены москвой "персонами нон грата". Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление МИД рф.

В россии высылают дипломатов США и объявляют американских сотрудников "персонами нон грата"

Детали

В среду высокопоставленному представителю дипломатической миссии США в москве вручили список высланных американских дипломатических сотрудников, объявленных "персонами нон грата".

Такой шаг москвы стал "ответом" на высылку Вашингтоном 12 дипломатов из постпредства рф при ООН в Нью-Йорке и российского сотрудника Секретариата ООН.

"Американской стороне было твердо заявлено, что любые враждебные действия США в отношении россии получат решительный и адекватный ответ", - говорится в заявлении российского МИД.

Напомним

Болгария, Латвия, Литва, Эстония решили выслать российских дипломатов и сотрудников посольств из-за российской агрессии против Украины.

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