Країни Балтії та Болгарія висилають російських дипломатів та співробітників посольств

БОЛГАРІЯ

МЗС Болгарії повідомило, що оголосило персонами нон грата 10 російських дипломатів.

“За пропозицією компетентних органів Республіки Болгарія, за погодженням з прем’єр-міністром Кирилом Петковим, Болгарія сьогодні оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів, акредитованих у нашій країні, надавши їм 72-годинний термін для виїзду з країни”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією компетентних органів, зазначені співробітники Посольства Російської Федерації в Болгарії здійснювали на території Республіки Болгарія діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

ЕСТОНІЯ

Естонія вирішила вислати трьох співробітників російського посольства з дипломатичним статусом.

“Віце-канцлер з політичних питань Рейн Таммсаар, який передав дипломатичну ноту російському послу, наголосив, що діяльність цих осіб в Естонії суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини, тому вони мають залишити Естонію протягом 72 годин. Всі троє брали безпосередню та активну участь у підриві безпеки Естонії та поширенні пропаганди, що виправдовує військові дії росії”, - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що віце-канцлер Таммсаар в черговий раз запевнив посла росії, що Естонія непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і що Естонія й надалі використовуватиме всі засоби, які є в розпорядженні Естонії, для підтримки України.

Також в міністерстві наголосили, що продовжуючи свої широкомасштабні військові дії проти України, росія найбільше порушує як міжнародне право, так і міжнародні зобов'язання, які вона взяла на себе добровільно.

ЛИТВА

У МЗС Литовської Республіки повідомили, що сьогодні викликали російського посла Олексія Ісаковаса, якому була вручена нота, в якій чотири співробітники посольства рф оголошені небажаними особами в Литві для діяльності, зі статусом дипломата. Їм доручено залишити Литву протягом п'яти років днів.

“Литва ухвалила таке рішення на знак солідарності з Україною, яка переживає безпрецедентну військову агресію росії ...Російські спецслужби беруть активну участь у плануванні та реалізації військового вторгнення проти України, загрожуючи не тільки Україні, а й безпеці Литви”, - повідомили в міністерстві.

ЛАТВІЯ

Окрім того, 18 березня міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення визнати трьох співробітників посольства росії небажаними особами в Латвійській Республіці.

Зазначається, що нинішня діяльність цих осіб у дипломатичному амплуа несумісна зі статусом дипломата і завдає шкоди Латвійській Республіці.

“Рішення міністра було прийнято на знак солідарності з Україною в її боротьбі проти неспровокованої та невиправданої російської військової агресії проти України, у плануванні та здійсненні якої важливу роль відіграли представники спецслужб російської федерації”, - наголосили в міністерстві.

Доповнення

Дипломатам і держслужбовцям з росії та Білорусі заборонили входити до Європарламенту.