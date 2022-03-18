Страны Балтии и Болгария высылают российских дипломатов и сотрудников посольств

Болгария

МИД Болгарии сообщил, что объявил персонами нон грата 10 российских дипломатов.

“По предложению компетентных органов Республики, по согласованию с премьер-министром Кириллом Петковым, Болгария объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов, аккредитованных в нашей стране, предоставив им 72-часовой срок для выезда из страны”, - говорится в сообщении.

По информации компетентных органов, указанные сотрудники Посольства Российской Федерации в Болгарии осуществляли на территории Республики деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

ЭСТОНИЯ

Эстония решила выслать трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом.

“Вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар, который передал дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность этих лиц в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов. Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия россии”, - отмечается в сообщении.

Сообщается, что вице-канцлер Таммсаар в очередной раз заверил посла россии, что Эстония твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и что Эстония и впредь будет использовать все средства, которые есть в распоряжении Эстонии, для поддержки Украины.

Также в министерстве подчеркнули, что продолжая свои широкомасштабные военные действия против Украины, россия больше всего нарушает как международное право, так и международные обязательства, которые она взяла на себя добровольно.

ЛИТВА

В МИД Литовской Республики сообщили, что сегодня вызвали российского посла Алексея Исаковаса, которому была вручена нота, в которой четыре сотрудника посольства рф объявлены нежелательными лицами в Литве для деятельности, со статусом дипломата. Им поручено покинуть Литву в течение пяти лет дней.

“Литва приняла такое решение в знак солидарности с Украиной, которая переживает беспрецедентную военную агрессии россии. Российские спецслужбы принимают активное участие в планировании и реализации военного вторжения против Украины, угрожая не только Украине, но и безопасности Литвы”, - сообщили в министерстве.

ЛАТВИЯ

Кроме того, 18 марта министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение признать трех сотрудников посольства россии нежелательными лицами в Латвийской Республике.

Отмечается, что нынешняя деятельность этих лиц в дипломатическом амплуа несовместима со статусом дипломата и наносми ущерб Латвийской Республике.

“Решение министра было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и неоправданной российской военной агрессии против Украины, в планировании и осуществлении которой важную роль играли представители спецслужб Российской Федерации”, - отметили в министерстве.

Дополнение

Дипломатам и госслужащим из россии и Беларуси запретили входить в Европарламент.