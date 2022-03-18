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Страны Балтии и Болгария высылают российских дипломатов и сотрудников посольств

Страны Балтии и Болгария высылают российских дипломатов и сотрудников посольств

Киев • УНН

 • 104721 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Болгария, Латвия, Литва, Эстония решили выслать российских дипломатов и сотрудников посольств из-за российской агрессии против Украины, передает УНН со ссылкой на министерства иностранных дел стран.

Болгария

МИД Болгарии сообщил, что объявил персонами нон грата 10 российских дипломатов.

“По предложению компетентных органов Республики, по согласованию с премьер-министром Кириллом Петковым, Болгария объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов, аккредитованных в нашей стране, предоставив им 72-часовой срок для выезда из страны”, - говорится в сообщении.

По информации компетентных органов, указанные сотрудники Посольства Российской Федерации в Болгарии осуществляли на территории Республики деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

ЭСТОНИЯ

Эстония решила выслать трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом.

“Вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар, который передал дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность этих лиц в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов. Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия россии”, - отмечается в сообщении.

Сообщается, что вице-канцлер Таммсаар в очередной раз заверил посла россии, что Эстония твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и что Эстония и впредь будет использовать все средства, которые есть в распоряжении Эстонии, для поддержки Украины.

Также в министерстве подчеркнули, что продолжая свои широкомасштабные военные действия против Украины, россия больше всего нарушает как международное право, так и международные обязательства, которые она взяла на себя добровольно.

ЛИТВА

В МИД Литовской Республики сообщили, что сегодня вызвали российского посла Алексея Исаковаса, которому была вручена нота, в которой четыре сотрудника посольства рф объявлены нежелательными лицами в Литве для деятельности, со статусом дипломата. Им поручено покинуть Литву в течение пяти лет дней.

“Литва приняла такое решение в знак солидарности с Украиной, которая переживает беспрецедентную военную агрессии россии. Российские спецслужбы принимают активное участие в планировании и реализации военного вторжения против Украины, угрожая не только Украине, но и безопасности Литвы”, - сообщили в министерстве.

ЛАТВИЯ

Кроме того, 18 марта министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение признать трех сотрудников посольства россии нежелательными лицами в Латвийской Республике.

Отмечается, что нынешняя деятельность этих лиц в дипломатическом амплуа несовместима со статусом дипломата и наносми ущерб Латвийской Республике.

“Решение министра было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и неоправданной российской военной агрессии против Украины, в планировании и осуществлении которой важную роль играли представители спецслужб Российской Федерации”, - отметили в министерстве.

Дополнение

Дипломатам и госслужащим из россии и Беларуси запретили входить в Европарламент.

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