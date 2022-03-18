Дипломатам і держслужбовцям з росії та Білорусі заборонили входити до Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Російським і білоруським дипломатам та держслужбовцям заборонили вхід до резиденцій Європарламенту у Брюсселі та Страсбурзі. Про це заявила президент Європарламенту Роберта Метсола, інформує УНН.
Цитата
“Відсьогодні дипломатичним і урядовим працівникам росії та Білорусі заборонений вхід до приміщень Європарламенту. У будинку демократії немає місця тим, хто прагне зруйнувати демократичний лад”, - написала вона.
Нагадаємо
Захід вводить санкції проти росії за її вторгнення в Україну.
15 березня Євросоюз запровадив 4-й пакет санкцій проти рф, який зокрема стосувався обмежень у енергетичному секторі.
Сьогодні стало відомо, що вже тривають обговорення щодо розроблення п'ятого пакету санкцій.