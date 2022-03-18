Дипломатам и госслужащим из россии и Беларуси запретили входить в Европарламент
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Российским и белорусским дипломатам и госслужащим запретили вход в резиденции Европарламента в Брюсселе и Страсбурге. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола, информирует УНН.
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“С сегодняшнего дня дипломатическим и правительственным работникам россии и Беларуси запрещен вход в помещения Европарламента. В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический лад”, - написала она.
Напомним
Запад вводит санкции против россии за ее вторжение в Украину.
15 марта Евросоюз ввел 4-й пакет санкций против рф, который в частности касался ограничений в энергетическом секторе.
Сегодня стало известно, что уже продолжаются обсуждения о разработке пятого пакета санкций.