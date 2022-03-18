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19:03 • 42930 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 103100 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 104547 просмотра

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15 марта, 13:08 • 99173 просмотра

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15 марта, 12:52 • 70399 просмотра

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15 марта, 11:23 • 80980 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дипломатам и госслужащим из россии и Беларуси запретили входить в Европарламент

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Российским и белорусским дипломатам и госслужащим запретили вход в резиденции Европарламента в Брюсселе и Страсбурге. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола, информирует УНН.

Цитата

“С сегодняшнего дня дипломатическим и правительственным работникам россии и Беларуси запрещен вход в помещения Европарламента. В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический лад”, - написала она.

Напомним

Запад вводит санкции против россии за ее вторжение в Украину.

15 марта Евросоюз ввел 4-й пакет санкций против рф, который в частности касался ограничений в энергетическом секторе.

Сегодня стало известно, что уже продолжаются обсуждения о разработке пятого пакета санкций.

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