Литва внесла росію і білорусь до списку ворожих країн

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Литовська сторона зможе виключати компанії, що відносяться до цих держав, з тендерів по держзакупівлях або розривати вже укладені з ними договори. 17 березня литовський Сейм в екстреному порядку ухвалив поправки до законів про закупівлі, що встановлюють обмеження, а уряду доручили скласти список ворожих держав.

"Досі у замовників не було підстав відхиляти тендери або розривати державні контракти, якщо пропоновані товари надходять з країн ризику або коли постачальники пов'язані з такими країнами. Згідно із затвердженим списком держав, закупники зможуть приймати рішення не фінансувати ці ворожі держави за допомогою державних закупівель", - розповів міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

До затвердженого литовським урядом списку ворожих держав і територій входять: росія, білорусь, окупований росією український Крим, непідконтрольна молдавському уряду територія Придністров'я, непідконтрольна уряду Грузії територія Абхазії і Південної Осетії.

Перелік діятиме до збереження в країні надзвичайного стану, а також в інших подібних випадках, встановлених урядом Литви.

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