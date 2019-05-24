Литва отказала во въезде грузовикам с ракетной установкой из Беларуси

Продолжить путь фуры, по информации пресс-службы, не смогли. После того, как груз в них осмотрели специалисты инспекции стратегических товаров Центра управления движением вооруженных сил Литвы, было принято решение вернуть машины и оборудование в Беларусь. Подобный шаг, указали представители таможни, специалисты предприняли, “учитывая запреты и ограничения на перевозку военной техники”: выяснилось, что компоненты ракеты M20 и комплект техники к ней входят в список оборудования, которое имеет ограничения на перевозку.

Инцидент, указали в ведомстве, произошел еще днем 20 мая. Известно о нем стало только накануне. К записи об этом представители таможни прикрепили изображения компонентов техники, которые были обнаружены в грузовиках. Остальных деталей о произошедшем там не рассказали.

Спикер криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас в свою очередь пояснил порталу BNS, что систему запуска ракет, которую остановили на границе, хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт, передает Delfi. В Беларусь эта техника, по его словам, попала из Китая по железной дороге через Россию. Пусковые установки выставлялись на военной выставке в Минске, уточнил собеседник портала.

Как сообщал УНН, СМИ узнали способ продавать российское оружие в обход санкций США.