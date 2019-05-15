ЗМІ дізналися спосіб продавати російську зброю в обхід санкцій США

Тепер такий документ кінцевий користувач надаватиме лише безпосередньому постачальнику, а вже той повідомить Москву.

В уряді визнають, що зміни в правила пов’язані з американським законом CAATSA, який загрожує санкціями для імпортерів російської зброї. Оскільки деякі країни стали побоюватися купувати російську військову продукцію, їх вирішили позбавити від документа, який надавав інформацію про початкового продавця.

Експерти вважають, що основним покупцям російської зброї (Китаю, Індії, В’єтнаму, Алжиру, Єгипту) така допомога не потрібна. Експерти вказують, що вони або ігнорують санкції, або домовляються з американцями про винятки для себе. Документ, скоріше, призначений, для невеликих країн Африки або Латинської Америки, яким здебільшого потрібні легка і стрілецька зброя і боєприпаси до неї. На них виробники озброєнь можуть заробити кілька сотень мільйонів доларів на рік.

Джерело, близьке до Міноборони, при цьому вказує, що реекспорт існував і раніше, однак відбувався в невеликих обсягах. Наприклад, Судан купував штурмовики Су-25 через Білорусь.

Втім, тим же самим займалися й Сполучені Штати. Саме таким чином зброю з країн Східної Європи через країни Перської затоки потрапляло до противників сирійського президента Башара Асада.

Варто нагадати, що сенатори США підготували санкції проти будівельників “Північного потоку-2”.