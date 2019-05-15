СМИ узнали способ продавать российское оружие в обход санкций США

КИЕВ. 15 мая. УНН. В соответствии с документом, на который ссылается газета “Ведомости”, после перепродажи оружия в третью страну конечному покупателю не придется представлять Москве сертификат о том, что он обязуется не продавать его дальше без согласия России, сообщает УНН.