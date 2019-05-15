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СМИ узнали способ продавать российское оружие в обход санкций США

Киев  •  УНН

 • 11167 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В соответствии с документом, на который ссылается газета “Ведомости”, после перепродажи оружия в третью страну конечному покупателю не придется представлять Москве сертификат о том, что он обязуется не продавать его дальше без согласия России, сообщает УНН.

Теперь такой документ конечный пользователь будет предоставлять только непосредственному поставщику, а уже тот уведомит Москву.

В правительстве признают, что изменения в правила связаны с американским законом CAATSA, который угрожает санкциями для импортеров российского оружия. Поскольку некоторые страны стали опасаться приобретать российскую военную продукцию, их решили избавить от документа, который предоставлял информацию о первоначальном продавце.

Эксперты считают, что основным покупателям российского оружия (Китаю, Индии, Вьетнаму, Алжиру, Египту) такая помощь не нужна. Эксперты указывают, что они либо игнорируют санкции, или договариваются с американцами об исключениях для себя. Документ, скорее, предназначен, для небольших стран Африки или Латинской Америки, которым по большей части нужны легкое и стрелковое оружие и боеприпасы к ним. На них производители вооружений могут заработать несколько сотен миллионов долларов в год.

Источник, близкий к Минобороны, при этом указывает, что реэкспорт существовал и раньше, однако происходил в небольших объемах. Например, Судан приобретал штурмовики Су-25 через Беларусь.

Впрочем, тем же самым занимались и Соединенные Штаты. Именно таким образом оружие из стран Восточной Европы через страны Персидского залива попадало к противникам сирийского президента Башара Асада

Стоит напомнить, что сенаторы США подготовили санкции против строителей “Северного потока-2”.

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