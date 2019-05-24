Литва відмовила у в'їзді вантажівкам з ракетною установкою з Білорусі

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Співробітники литовської митниці зупинили в пункті пропуску в селі Мядінінкай на кордоні з Білоруссю дві вантажівки Scania, які везли з республіки в Литву пускові установки для ракет моделі M20 Missile Weapon System Model. Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті литовського митного управління, пише УНН.

Продовжити шлях фури, за інформацією прес-служби, не змогли. Після того, як вантаж у них оглянули фахівці інспекції стратегічних товарів Центру керування рухом збройних сил Литви, було прийнято рішення повернути машини і обладнання в Білорусь. Подібний крок, вказали представники митниці, фахівці зробили, “з огляду на заборони та обмеження на перевезення військової техніки”: з’ясувалося, що компоненти ракети M20 і комплект техніки до неї входять в список устаткування, яке має обмеження на перевезення.

Інцидент, вказали у відомстві, стався ще вдень 20 травня. Відомо про нього стало тільки напередодні. До запису про це представники митниці прикріпили зображення компонентів техніки, які були виявлені в вантажівках. Решту деталей про подію там не розповіли.

Спікер кримінальної служби литовської митниці Гедімінас Кулікаускас в свою чергу пояснив порталу BNS, що систему запуску ракет, яку зупинили на кордоні, хотіли вивезти до Китаю через Клайпедський порт, передає Delfi. В Білорусь ця техніка, за його словами, потрапила з Китаю залізницею через Росію. Пускові установки виставлялися на військовій виставці в Мінську, уточнив співрозмовник порталу.

Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися спосіб продавати російську зброю в обхід санкцій США.

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