Литва відмовила у в'їзді вантажівкам з ракетною установкою з Білорусі

Продовжити шлях фури, за інформацією прес-служби, не змогли. Після того, як вантаж у них оглянули фахівці інспекції стратегічних товарів Центру керування рухом збройних сил Литви, було прийнято рішення повернути машини і обладнання в Білорусь. Подібний крок, вказали представники митниці, фахівці зробили, “з огляду на заборони та обмеження на перевезення військової техніки”: з’ясувалося, що компоненти ракети M20 і комплект техніки до неї входять в список устаткування, яке має обмеження на перевезення.

Інцидент, вказали у відомстві, стався ще вдень 20 травня. Відомо про нього стало тільки напередодні. До запису про це представники митниці прикріпили зображення компонентів техніки, які були виявлені в вантажівках. Решту деталей про подію там не розповіли.

Спікер кримінальної служби литовської митниці Гедімінас Кулікаускас в свою чергу пояснив порталу BNS, що систему запуску ракет, яку зупинили на кордоні, хотіли вивезти до Китаю через Клайпедський порт, передає Delfi. В Білорусь ця техніка, за його словами, потрапила з Китаю залізницею через Росію. Пускові установки виставлялися на військовій виставці в Мінську, уточнив співрозмовник порталу.

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