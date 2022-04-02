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"Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну на Украине, Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", - заявили в ведомстве.

Детали

Как сообщается, данные оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid показывают, что на 2 апреля импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВтч.

Все потребности Литвы в газе удовлетворяются через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ). В официально объявленных графиках оператора терминала сжиженного природного газа «Клайпедос нафта» указано, что ежемесячно на терминал будет поступать три больших объема сжиженного природного газа, которых должно хватить всем клиентам, отмечают в Минэнерго.

Сообщается что на ближайший период клиенты разместили заказы на транспортировку газа только с терминала. При необходимости газ можно будет поставлять в Литву и через газовое соединение с Латвией, а с 1 мая - через газовое соединение с Польшей.

Напомним

Ранее на этой неделе стало известно о том, что Франция и Германия готовятся к сокращению поставок российского газа.

Заявления последовали после того, как путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" только за рубли.