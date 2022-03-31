Франция и ФРГ готовятся к сокращению поставок российского газа - министр

Он ответил на предупреждение президента россии владимира путина о том, что Москва перекроет краны для тех, кто отказывается платить в рублях.

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"Завтра может возникнуть ситуация, когда... российского газа уже не будет. Мы должны подготовиться к этим сценариям, и мы готовимся", - сказал Брюно Лё Мэр после переговоров в Берлине со своим немецким коллегой Робертом Хабеком.

Ранее

путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" только за рубли.

Германия и Франция отвергли требования россии о том, чтобы европейские страны платили за ее газ в рублях, как неприемлемое нарушение контрактов, добавив, что этот маневр является "шантажом".