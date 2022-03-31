Франція та ФРН готуються до скорочення поставок російського газу - міністр

Він відповів на попередження президента росії володимира путіна про те, що Москва перекриє крани для тих, хто відмовляється платити в рублях.

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"Завтра може виникнути ситуація, коли... російського газу вже не буде... Ми повинні підготуватися до цих сценаріїв, і ми готуємося", – сказав Бруно Ле Мер після переговорів у Берліні зі своїм німецьким колегою Робертом Габеком.

Раніше

путін підписав указ про продаж газу "недружнім країнам" тільки за рублі.

Німеччина і Франція відкинули вимоги росії про те, щоб європейські країни платили за її газ в рублях, як неприйнятне порушення контрактів, додавши, що цей маневр є "шантажем"