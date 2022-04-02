Литва повністю відмовилася від російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. З початку поточного місяця литовська газотранспортна система працюватиме без імпорту природного газу з Росії. Про це сказано в заяві литовського Міненерго від 2 квітня, пише УНН.
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"Прагнучи до повної енергетичної незалежності від російського газу, у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі і війну на Україні, Литва повністю відмовилася від російського газу: з початку цього місяця литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу", - заявили у відомстві.
Деталі
Як повідомляється, дані оператора газотранспортної системи Литви Amber Grid показують, що на 2 квітня імпорт російського газу для потреб Литви по литовсько-білоруському з'єднанню становив 0 МВтч.
Усі потреби Литви в газі задовольняються через Клайпедський термінал зрідженого природного газу (СПГ). В офіційно оголошених графіках оператора терміналу скрапленого природного газу "Клайпедос нафта" зазначено, що щомісяця на термінал буде надходити три великі обсяги скрапленого природного газу, яких повинно вистачити всім клієнтам, відзначають в Міненерго.
Повідомляється, що на найближчий період клієнти розмістили замовлення на транспортування газу тільки з терміналу. За необхідності газ можна буде поставляти в Литву і через газове з'єднання з Латвією, а з 1 травня - через газове з'єднання з Польщею.
Нагадаємо
Раніше на цьому тижні стало відомо про те, що Франція і Німеччина готуються до скорочення поставок російського газу.
Заяви послідували після того, як Путін підписав указ про продаж газу "недружнім країнам" тільки за рублі.