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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 33160 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 48535 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 52384 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100714 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90834 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103477 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Литва назвала ключевые проблемы Украины в реализации плана Маршалла

Литва назвала ключевые проблемы Украины в реализации плана Маршалла

Киев  •  УНН

 • 13047 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Украине необходимо разработать прозрачный механизм и создать структуры, которые будут заниматься имплементацией проектов и освоением средств, выделенных Украине в рамках поддержки, предусмотренной планом Маршалла. Об этом в ходе украинско-литовского форума инноваций в ИКТ безопасности энергетической инфраструктуры сказал посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, передает корреспондент УНН.

"Говоря о том, почему Литва поддерживает план Маршалла для Украины, стоит отметить, что мы хотим, чтобы Украина была успешной, ее экономика развивалась быстрее. Потому что успех Украины критически важен для успеха всей Европы. Украина имеет много шансов получить помощь, ведь финансовых ресурсов в международных доноров достаточно. Но нам, вместе с Украиной нужно наработать прозрачный механизм, создать структуру, которая будет заниматься имплементацией проектов и использованием средств", - подчеркнул он.

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Как уточнил Януконис, в этом вопросе важен опыт Литвы, которая в свое время сталкивалась с такими же проблемами, в частности как управлять этими большими проектами и средствами.

Напомним, в 2017 году Украина подала заявку на вступление в Центр передового опыта НАТО по вопросам энергетической безопасности, и надеемся, что в этом году мы присоединимся к этому центру.

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