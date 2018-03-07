Литва назвала ключевые проблемы Украины в реализации плана Маршалла
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Украине необходимо разработать прозрачный механизм и создать структуры, которые будут заниматься имплементацией проектов и освоением средств, выделенных Украине в рамках поддержки, предусмотренной планом Маршалла. Об этом в ходе украинско-литовского форума инноваций в ИКТ безопасности энергетической инфраструктуры сказал посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, передает корреспондент УНН.
"Говоря о том, почему Литва поддерживает план Маршалла для Украины, стоит отметить, что мы хотим, чтобы Украина была успешной, ее экономика развивалась быстрее. Потому что успех Украины критически важен для успеха всей Европы. Украина имеет много шансов получить помощь, ведь финансовых ресурсов в международных доноров достаточно. Но нам, вместе с Украиной нужно наработать прозрачный механизм, создать структуру, которая будет заниматься имплементацией проектов и использованием средств", - подчеркнул он.
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Как уточнил Януконис, в этом вопросе важен опыт Литвы, которая в свое время сталкивалась с такими же проблемами, в частности как управлять этими большими проектами и средствами.
Напомним, в 2017 году Украина подала заявку на вступление в Центр передового опыта НАТО по вопросам энергетической безопасности, и надеемся, что в этом году мы присоединимся к этому центру.