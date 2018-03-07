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Литва назвала ключові проблеми України у реалізації плану Маршала

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Україні необхідно напрацювати прозорий механізм та створити структури, які займатимуться імплементацією проектів та освоєнням коштів, наданих Україні в рамках підтримки, яка передбачена планом Маршала. Про це у ході Українсько-Литовського форуму інновацій в ІКТ для безпеки енергетичної інфраструктури сказав посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс, передає кореспондент УНН.

"Говорячи про те, чому Литва підтримує план Маршала для України, варто зазначити, що ми хочемо, щоб Україна була успішною, її економіка розвивалась швидше. Тому що успіх України критично важливий для успіху всієї Європи. Україна має багато шансів отримати допомогу, адже фінансових ресурсів у міжнародних донорів достатньо. Але нам, разом з Україною треба напрацювати прозорий механізм, створити структуру, яка займатиметься імплементацією проектів та використанням коштів", - наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол Литви: Україна та Європа мають спільні виклики у сфері енергобезпеки

Як уточнив Януконіс, у цьому питанні важливим є досвід Литви, яка у свій час стикалася з такими ж проблемами, зокрема як управляти цими великими проектами та коштами.

Нагадаємо, у 2017 році Україна подала заявку на вступ до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, і сподіваємось, що цього року ми приєднаємось до цього центру.

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