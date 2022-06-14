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Литва предоставит Украине турецкие боеприпасы для "Bayraktar TB2"

Киев • УНН

 • 169470 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министерство обороны Литвы передаст Украине боеприпасы для ударного беспилотника “Bayraktar TB2”. Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, передает УНН.

Цитата

«Мы договорились о вооружении для Bayraktar Vanagas. Боеприпасы будут доставлены в срок. Также благодарим компании за дополнительно предоставленные боеприпасы», – написал министр обороны Литвы.

Дополнение

2 июня министр обороны Литвы сообщил, что Турция бесплатно передаст украинским военным беспилотник "Байрактар", на который собирали деньги литовцы.

Литовский журналист Андрюс Тапинас написал, что Украина получит от литовских друзей 110 мощных антидроновых пушек EDM4S “Sky wipers”.

Тем временем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предоставил перечень необходимого оружия для украинской армии.

По его словам, нужно:

  • 1000 гаубиц калибра 155 мм;
  • 300 РСЗО;
  • 500 танков;
  • 2000 единиц бронетехники;
  • 1000 дронов.

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