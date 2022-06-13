"Буду прямолінійним": Подоляк повідомив, скільки зброї потрібно для перемоги над рф

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"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", – написав Подоляк.

За його словами, потрібно:

• 1000 гаубиць калібру 155 мм;

• 300 РСЗВ;

• 500 танків;

• 2000 одиниць бронетехніки;

• 1000 дронів.

"15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", – додав Подоляк.

Нагадаємо

Посол України Андрій Мельник заявив, що перша зброя від Німеччини, імовірно, надійде лише до кінця червня.