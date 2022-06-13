"Буду прямолінійним": Подоляк повідомив, скільки зброї потрібно для перемоги над рф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для того, щоб завершити війну та вибити російських окупантів з України, потрібен паритет важкої зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
Деталі
"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", – написав Подоляк.
За його словами, потрібно:
• 1000 гаубиць калібру 155 мм;
• 300 РСЗВ;
• 500 танків;
• 2000 одиниць бронетехніки;
• 1000 дронів.
"15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", – додав Подоляк.
Нагадаємо
Посол України Андрій Мельник заявив, що перша зброя від Німеччини, імовірно, надійде лише до кінця червня.