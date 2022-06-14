Литва надасть Україні турецькі боєприпаси для “Bayraktar TB2”

Цитата

«Ми домовилися про озброєння для Bayraktar Vanagas. Боєприпаси будуть доставлені вчасно. Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси», – написав міністр оборони Литви.

Доповнення

2 червня міністр оборони Литви повідомив, що Туреччина безкоштовно передасть українським військовим безпілотник "Байрактар", на який збирали гроші литовці.

Литовський журналіст Андрюс Тапінас написав, що Україна отримає від литовських друзів 110 потужних антидронових гармат EDM4S “Sky wipers”.

Тим часом, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк надав перелік необхідної зброї для української армії.

За його словами, потрібно: