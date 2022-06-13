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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Толкін схвалив би: литовський журналіст повідомив про передачу ЗСУ потужних антидронових гармат - "убивць орків"

Толкін схвалив би: литовський журналіст повідомив про передачу ЗСУ потужних антидронових гармат - "убивць орків"

Київ • УНН

 • 352751 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Україна отримає від литовських друзів 110 потужних антидронових гармат EDM4S “Sky wipers”. Про це написав в Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас, пише УНН.

Цитата

"Ми тільки що купили і доставимо якнайшвидше 110 потужних литовських протидронових гармат — Sky Wipers EDM4S. Ціна — 1 500 000 євро. Гармати будуть розподілені серед 35 українських військових підрозділів. І ми назвали їх: Oркрист — "Вбивця орків". Толкін схвалив би", — написав журналіст.

Додамо

На минулому тижні Тапінас повідомив, що громадськість Литви придбала для української армії ще чотири безпілотники. Мова про БПЛА естонського виробництва EOS C VTOL. За словами журналіста, ще два планується придбати незабаром.

Раніше

Як писав УНН, литовський телеведучий і засновник Laisvės TV Андрюс Тапінас за три дні зібрав 5 млн євро на безпілотник Bayraktar TB2 для захисників України

Туреччина у свою чергу вирішила безкоштовно передати ударний безпілотник Bayraktar TB2, гроші на який збирали у Литві, щоб передати його Україні.

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