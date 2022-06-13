Толкін схвалив би: литовський журналіст повідомив про передачу ЗСУ потужних антидронових гармат - "убивць орків"

Цитата

"Ми тільки що купили і доставимо якнайшвидше 110 потужних литовських протидронових гармат — Sky Wipers EDM4S. Ціна — 1 500 000 євро. Гармати будуть розподілені серед 35 українських військових підрозділів. І ми назвали їх: Oркрист — "Вбивця орків". Толкін схвалив би", — написав журналіст.

Додамо

На минулому тижні Тапінас повідомив, що громадськість Литви придбала для української армії ще чотири безпілотники. Мова про БПЛА естонського виробництва EOS C VTOL. За словами журналіста, ще два планується придбати незабаром.

Раніше

Як писав УНН, литовський телеведучий і засновник Laisvės TV Андрюс Тапінас за три дні зібрав 5 млн євро на безпілотник Bayraktar TB2 для захисників України

Туреччина у свою чергу вирішила безкоштовно передати ударний безпілотник Bayraktar TB2, гроші на який збирали у Литві, щоб передати його Україні.