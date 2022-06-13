Толкин бы одобрил: литовский журналист сообщил о передаче ВСУ мощных антидроновых пушек - "убийц орков"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Украина получит от литовских друзей 110 мощных антидроновых пушек EDM4S “Sky wipers”. Об этом написал в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас, пишет УНН.
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"Мы только что купили и доставим как можно скорее 110 мощных литовских противодроновых пушек — Sky Wipers EDM4S. Цена — 1 500 000 евро. Пушки будут распределены среди 35 украинских военных подразделений. И мы назвали их: Oркрист — "Убийца орков". Толкин бы одобрил", — написал журналист.
Добавим
На прошлой неделе Тапинас сообщил, что общественность Литвы приобрела для украинской армии еще четыре беспилотника. Речь о БПЛА эстонского производства EOS C VTOL. По словам журналиста, еще два планируется приобрести в скором времени.
Ранее
Как писал УНН, литовский телеведущий и основатель Laisvės TV Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.
Турция в свою очередь решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине.