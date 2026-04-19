Литва и Латвия запретили пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо через их территорию в Москву на парад 9 мая. Об этом политик сообщил в Facebook, информирует УНН.

По словам Фицо, он найдет для своего рейса другой маршрут, а подобную схему уже применял годом ранее, когда его "торпедировала Эстония".

Литва и Латвия уже сообщили нам, что не разрешат пролет через свою территорию по дороге в Москву - рассказал словацкий премьер.

Он добавил, что в столице РФ намерен возложить цветы к мемориалу "Могила неизвестного солдата Красной Армии" у кремлевской стены в Александровском саду.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с премьером Венгрии Орбаном призвал Евросоюз пересмотреть подход к энергетической политике и возобновить диалог с Россией по поставкам нефти и газа. В своем заявлении он назвал Еврокомиссию "кораблем, плывущим навстречу смерти", говоря о ситуации с энергетической безопасностью в ЕС.

