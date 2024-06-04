Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  112112 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  143047 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  106082 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  108268 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
2 июня 2024, 16:49  •  110882 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172574 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163304 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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Литовский журналист Миндаугас Йошунас решил присоединиться к Вооруженным Силам Украины в качестве волонтера-парамедика, чтобы помогать спасать жизни на фронте после гибели парамедикини и журналистки Ирины "Чеки" Цыбух.

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Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

В селе Орловка Ровенской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, где 9 человек были спасены и 39 эвакуированы пожарными.

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Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

В Днепре прогремели взрывы

По сообщениям, в городе Днепр произошли взрывы.

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В Днепре прогремели взрывы

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы Украины информируют о потенциальных угрозах применения баллистических ракет с востока.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о фиксации активности тактической авиации противника в юго-восточном направлении.

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После обстрелов со стороны Ливана на севере Израиля возникли пожары

На севере Израиля возникли пожары после ракетных и беспилотных обстрелов из Ливана.

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После обстрелов со стороны Ливана на севере Израиля возникли пожары

российские пропагандисты атакуют: кампания дезинформации по Олимпиаде-2024 в Париже

российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Фальшивые видеоролики и фейковые новости призваны посеять панику среди участников и гостей Игр, нагнетая тревогу в связи с возможными терактами.

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российские пропагандисты атакуют: кампания дезинформации по Олимпиаде-2024 в Париже

США вводят санкции против иранских компаний, связанных с производством БпЛА и передачу их рф

США объявили санкции против японских компаний из-за разработки БпЛА и передачи их рф.

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США вводят санкции против иранских компаний, связанных с производством БпЛА и передачу их рф

ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех заложников, которых удерживала ХАМАС

Израиль сообщает о гибели четырех заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС в Газе с октября прошлого года.

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ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех заложников, которых удерживала ХАМАС

Польша потратит более 760 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности в условиях вероятной российской угрозы

Польша потратит более 3 миллиардов злотых на укрепление кибербезопасности на фоне опасений потенциальных кибератак со стороны рф во время выборов в Европейский парламент.

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Польша потратит более 760 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности в условиях вероятной российской угрозы