Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

Журналист из Литвы желает стать парамедиком-добровольцем в ВСУ. Об этом сообщает литовский журналист Миндаугас Йошунас в Facebook, передает УНН.

Детали

На своей странице в Facebook литовский журналист Миндаугас Йошунас заявил о своем решении присоединиться к Вооруженным Силам Украины как парамедик-доброволец, подчеркнув свою готовность пройти соответствующие курсы.

Я хотел бы сделать краткое заявление. То, что я сейчас скажу, может кого-то удивить, а для кого-то не станет большой неожиданностью. Я решил пойти в армию. И пройти курсы, чтобы помогать парамедикам на фронте - проинформировал Миндаугас Йошунас.

Причиной его решения стала гибель парамедикини и журналистки Ирины "Чеки" Цыбух.

Нет "Чеки" – теперь буду я - сказал Миндаугас Йошунас.

Он выразил убежденность, что служба на фронте — это больше о жизни и надежде, чем о смерти и боли, и отметил, что каждая спасенная жизнь стоит каждой минуты, проведенной на фронте.

Добавим

Миндаугас Йошунас уже известен своим волонтерством и помощью в сборе средств для украинской армии. В мае 2024 года он также стал послом реабилитационного центра "Реабицентр".

Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"