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Литовський журналіст приєднається до ЗСУ як волонтер-парамедик через загибель "Чеки"

Литовський журналіст приєднається до ЗСУ як волонтер-парамедик через загибель "Чеки"

Київ • УНН

 • 39698 перегляди

Литовський журналіст Міндаугас Йошунас вирішив приєднатися до Збройних Сил України в якості волонтера-парамедика, щоб допомагати рятувати життя на фронті після загибелі парамедикині та журналістки Ірини "Чеки" Цибух.

Журналіст з Литви бажає стати парамедиком-добровольцем в ЗСУ. Про це повідомляє литовський журналіст Міндаугас Йошунас у Facebook, передає УНН.

Деталі

На своїй сторінці у Facebook литовський журналіст Міндаугас Йошунас заявив про своє рішення приєднатися до Збройних Сил України як парамедик-доброволець, підкресливши свою готовність пройти відповідні курси.

Я хотів би зробити коротку заяву. Те, що я зараз скажу, може когось здивувати, а для когось не стане великою несподіванкою. Я вирішив піти в армію. І пройти курси, щоб допомагати парамедикам на фронті

- поінформував Міндаугас Йошунас.

Причиною його рішення стала загибель парамедикині та журналістки Ірини "Чеки" Цибух.

Немає "Чеки" – тепер буду я

- сказав Міндаугас Йошунас.

Він висловив переконаність, що служба на фронті — це більше про життя та надію, ніж про смерть і біль, та зазначив, що кожне врятоване життя варте кожної хвилини, проведеної на фронті.

Додамо

Міндаугас Йошунас вже відомий своїм волонтерством та допомогою у зборі коштів для української армії. У травні 2024 року він також став послом реабілітаційного центру "РеабіЦентр".

Загинула Ірина "Чека" Цибух - парамедикиня батальйону "Госпітальєри"30.05.24, 12:59 • 27092 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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