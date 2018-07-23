Самолет с главой МВФ совершил экстренную посадку в Аргентине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Самолет с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард на борту совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Аргентины вскоре после взлета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Clarin.
Сообщается, что самолет, который направлялся в США, после взлета в воскресенье вечером вернулся в международный аэропорт Эсейс из-за неисправности.
Самолет посадили из-за перепада давления - выяснилось, что он мог потерять топливо - и пилот решил вернуться в Эсейс, чтобы избежать дальнейших осложнений, пишет издание со ссылкой на официальные источники.
Лагард принимала участие в саммите министров финансов стран G20 в Буэнос-Айресе.