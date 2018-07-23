Літак з очільницею МВФ здійснив екстрену посадку в Аргентині

Повідомляється, що літак, який прямував до США, після зльоту в неділю ввечері повернувся в міжнародний аеропорт Есейса через несправність.

Літак посадили через перепад тиску - з'ясувалося, що він міг втратити паливо - і пілот вирішив повернутися до Есейса, щоб уникнути подальших ускладнень, пише видання з посиланням на офіційні джерела.

Лагард брала участь у саміті міністрів фінансів країн G20 в Буенос-Айресі.