Літак з очільницею МВФ здійснив екстрену посадку в Аргентині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Літак з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на борту здійснив екстрену посадку в столичному аеропорту Аргентини невдовзі після зльоту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Clarin.
Повідомляється, що літак, який прямував до США, після зльоту в неділю ввечері повернувся в міжнародний аеропорт Есейса через несправність.
Літак посадили через перепад тиску - з'ясувалося, що він міг втратити паливо - і пілот вирішив повернутися до Есейса, щоб уникнути подальших ускладнень, пише видання з посиланням на офіційні джерела.
Лагард брала участь у саміті міністрів фінансів країн G20 в Буенос-Айресі.