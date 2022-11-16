Самолет НАТО отследил попавшую на территорию Польши ракету — CNN

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«Информацию с радиолокационными траекториями ракеты предоставили НАТО и Польше», – добавил военный чиновник НАТО.

Самолеты НАТО ведут регулярное наблюдение за Украиной с начала российского вторжения. Самолет, пролетавший во вторник над Польшей, следил за событиями в Украине.

Представитель НАТО не сказал, кто запустил ракету, которая была отслежена в Польше, ни откуда она была выпущена.

Добавим

Президент США Джо Байден заявил, что по предварительной информации маловероятно, что ракета, повлекшая взрыв в Польше во вторник и убившая двух мирных жителей, была выпущена с территории России.

Напомним

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.