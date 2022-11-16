Самолет НАТО отследил попавшую на территорию Польши ракету — CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Самолет НАТО, пролетавший во вторник над воздушным пространством Польши, отследил упавшую в стране ракету. Об этом сообщил CNN во вторник военный представитель альянса, передает УНН.
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«Информацию с радиолокационными траекториями ракеты предоставили НАТО и Польше», – добавил военный чиновник НАТО.
Самолеты НАТО ведут регулярное наблюдение за Украиной с начала российского вторжения. Самолет, пролетавший во вторник над Польшей, следил за событиями в Украине.
Представитель НАТО не сказал, кто запустил ракету, которая была отслежена в Польше, ни откуда она была выпущена.
Добавим
Президент США Джо Байден заявил, что по предварительной информации маловероятно, что ракета, повлекшая взрыв в Польше во вторник и убившая двух мирных жителей, была выпущена с территории России.
Напомним
Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.