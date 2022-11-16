Літак НАТО відстежив ракету, що потрапила на територію Польщі, — CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Літак НАТО, який пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, яка впала в країні. Про це повідомив CNN у вівторок військовий представник альянсу, передає УНН.
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«Інформацію з радіолокаційними траєкторіями ракети надали НАТО та Польщі», – додав військовий чиновник НАТО.
Літаки НАТО ведуть регулярне спостереження за Україною з початку російського вторгнення. Літак, який пролітав у вівторок над Польщею, стежив за подіями в Україні.
Представник НАТО не сказав, хто запустив ракету, яка була відстежена в Польщі, ані звідки вона була випущена.
Додамо
Президент США Джо Байден заявив, що за попередньою інформацією малоймовірно, що ракета, яка спричинила вибух у Польщі у вівторок і вбила двох мирних жителів, була випущена з території Росії.
Нагадаємо
Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі за 10 км від кордону з Україною. Згодом інформацію підтвердили й офіційні особи та МЗС країни.