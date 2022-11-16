Літак НАТО відстежив ракету, що потрапила на територію Польщі, — CNN

Цитата

«Інформацію з радіолокаційними траєкторіями ракети надали НАТО та Польщі», – додав військовий чиновник НАТО.

Літаки НАТО ведуть регулярне спостереження за Україною з початку російського вторгнення. Літак, який пролітав у вівторок над Польщею, стежив за подіями в Україні.

Представник НАТО не сказав, хто запустив ракету, яка була відстежена в Польщі, ані звідки вона була випущена.

Додамо

Президент США Джо Байден заявив, що за попередньою інформацією малоймовірно, що ракета, яка спричинила вибух у Польщі у вівторок і вбила двох мирних жителів, була випущена з території Росії.

Нагадаємо

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі за 10 км від кордону з Україною. Згодом інформацію підтвердили й офіційні особи та МЗС країни.