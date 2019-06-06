Самолет с украинскими детьми из Грузии ожидают в "Борисполе" в 2.30
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Десять детей из семьи Сусляков вернутся в Украину из Грузии ориентировочно в 02:30 7 июня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.
Как отметили в пресс-службе, ориентировочное время прибытия в аэропорт "Борисполь" ориентировочно в 02:30 7 июня.
Напомним, десять украинских детей вернутся из Грузии домой на президентском самолете.
Напомним, Юлию и Юрия Сусляков подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.
5 июня Президент Украины Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украине.