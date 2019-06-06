Літак із українськими дітьми із Грузії очікують у "Борисполі" о 2.30
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Десятеро дітей з родини Сусляків повернуться в Україну з Грузії орієнтовно о 02:30 7-го червня, передає УНН із посиланням на прес-службу Президента України.
Як відзначили у прес-службі, орієнтовний час прибуття в аеропорт "Бориспіль" орієнтовно о 02:30 7-го червня.
Нагадаємо, десять українських дітей повернуться з Грузії додому на президентському літаку.
Нагадаємо, Юлію та Юрія Сусляків підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали у Грузії, коли вона з десятьма нащадками, семеро з яких народилися протягом одного року від сурогатних матерів, хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії.
5 червня Президент України Володимир Зеленський відрядив уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу до Грузії, щоб вирішити питання повернення дітей в Україну.