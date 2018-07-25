Лесные пожары в Греции: 40 человек считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Число жертв в результате лесных пожаров в греческой восточной Аттике увеличилось до 80 человек, еще как минимум 40 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Главными причинами смерти было удушье в машинах, или попадание в огненную ловушку на крутых скалах. Многие люди прыгали в море, чтобы выжить.
Издание добавляет, что десятки тел невозможно идентифицировать, и прогнозирует увеличение количества пропавших без вести и погибших.
Как сообщал УНН, украинское правительство готово предоставить греческой стороне помощь для борьбы с лесными пожарами.
Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвами лесных пожаров.
Граждан Украины среди пострадавших или погибших в пожарах в Греции состоянию на 24 июля зафиксировано не было.