Лесные пожары в Греции: 40 человек считаются пропавшими без вести

Главными причинами смерти было удушье в машинах, или попадание в огненную ловушку на крутых скалах. Многие люди прыгали в море, чтобы выжить.

Издание добавляет, что десятки тел невозможно идентифицировать, и прогнозирует увеличение количества пропавших без вести и погибших.



Как сообщал УНН, украинское правительство готово предоставить греческой стороне помощь для борьбы с лесными пожарами.

Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвами лесных пожаров.

Граждан Украины среди пострадавших или погибших в пожарах в Греции состоянию на 24 июля зафиксировано не было.