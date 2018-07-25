Лісові пожежі у Греції: 40 людей вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Кількість жертв внаслідок лісових пожеж у грецькій східній Аттиці збільшилась до 80 людей, ще як мінімум 40 чоловік вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Головними причинами смерті було задуха у машинах, чи потрапляння в вогняну пастку на крутих скелях. Багато людей стрибали у море, щоб вижити.
Видання додає, що десятки тіл неможливо ідентифікувати, та прогнозує збільшення кількості зниклих безвісти та загиблих.
Як повідомляв УНН, український уряд готовий надати грецькій стороні допомогу для боротьби з лісовими пожежами.
Нагадаємо, в Греції оголосили триденний траур за жертвами лісових пожеж.
Громадян України серед постраждалих або загиблих у пожежах в Греції станом на 24 липня зафіксовано не було.