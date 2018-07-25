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Лісові пожежі у Греції: 40 людей вважаються зниклими безвісти

Лісові пожежі у Греції: 40 людей вважаються зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 9434 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Кількість жертв внаслідок лісових пожеж у грецькій східній Аттиці збільшилась до 80 людей, ще як мінімум 40 чоловік вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Головними причинами смерті було задуха у машинах, чи потрапляння в вогняну пастку на крутих скелях. Багато людей стрибали у море, щоб вижити.

Видання додає, що десятки тіл неможливо ідентифікувати, та прогнозує збільшення кількості зниклих безвісти та загиблих.

Як повідомляв УНН, український уряд готовий надати грецькій стороні допомогу для боротьби з лісовими пожежами.

Нагадаємо, в Греції оголосили триденний траур за жертвами лісових пожеж.

Громадян України серед постраждалих або загиблих у пожежах в Греції станом на 24 липня зафіксовано не було.

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