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Лесные пожары: выписали всего 5 тыс. грн штрафов

Киев • УНН

 • 15842 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В лесах на конец апреля ликвидировано 98 пожаров на площади 41,3 га. При этом к административной ответственности привлекли 32 правонарушителя на сумму 5 тысяч гривен, сообщили УНН в пресс-службе Гослесагентства.

Лесные пожары: выписали всего 5 тыс. грн штрафов

"По состоянию на 27 апреля в лесах уже ликвидировано 98 пожаров на площади 41,3 га", - сообщили в ведомстве.

При этом проведено более одной тысячи рейдов и привлечены к административной ответственности 32 правонарушителя на сумму 5 тысяч гривен, сообщил заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондарь.

Кроме того, заместитель председателя Гослесагентства обратил внимание на то, что тушением лесных пожаров занимаются сотрудники государственных лесохозяйственных предприятий с привлечением работников ГСЧС.

По его словам, на сегодня изношенность противопожарной техники является значительной (70% уже более 40 лет, это в основном пожарные автомобили на шасси ГАЗ-66 и ЗИЛ-131).

"Вопрос обновления противопожарной техники, оборудования и инвентаря стоит очень остро", - отметил Бондарь.

Напомним, в столице на Трухановом острове произошел пожар.

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