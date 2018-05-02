Лесные пожары: выписали всего 5 тыс. грн штрафов

"По состоянию на 27 апреля в лесах уже ликвидировано 98 пожаров на площади 41,3 га", - сообщили в ведомстве.

При этом проведено более одной тысячи рейдов и привлечены к административной ответственности 32 правонарушителя на сумму 5 тысяч гривен, сообщил заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондарь.

Кроме того, заместитель председателя Гослесагентства обратил внимание на то, что тушением лесных пожаров занимаются сотрудники государственных лесохозяйственных предприятий с привлечением работников ГСЧС.

По его словам, на сегодня изношенность противопожарной техники является значительной (70% уже более 40 лет, это в основном пожарные автомобили на шасси ГАЗ-66 и ЗИЛ-131).

"Вопрос обновления противопожарной техники, оборудования и инвентаря стоит очень остро", - отметил Бондарь.

Напомним, в столице на Трухановом острове произошел пожар.