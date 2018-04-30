ДСНС: пожежу на Трухановому острові ліквідовано
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Пожежники загасили загоряння трав’яного настилу та дерев на Трухановому острові у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у місті Києві.
“По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить близько 3-х га трав’яного настилу та дерев. Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю проїзду для пожежної техніки. О 16:47 пожежу було локалізовано, а о 18:04-ліквідовано”, — вказано у повідомленні рятувальників.
До ліквідації пожежі залучалося 25 чоловік особового складу, 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та пожежний корабель “Відважний”.
Як повідомляв УНН, сьогодні, в столиці на Трухановому острові сталося займання трав’яного настилу та дерев.