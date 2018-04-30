ГСЧС: пожар на Трухановом острове ликвидирован

“По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит около 3-х га травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложняется отсутствием проезда для пожарной техники. В 16:47 пожар был локализован, а в 18: 04-ликвидировано”, — указано в сообщении спасателей.

К ликвидации пожара привлекалось 25 человек личного состава, 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и пожарный корабль “Отважный”.

Как сообщал УНН, сегодня в столице на Трухановом острове произошло возгорание травяного настила и деревьев.