ГСЧС: пожар на Трухановом острове ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Пожарные потушили возгорание травяного настила и деревьев на Трухановом острове в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве.
“По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит около 3-х га травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложняется отсутствием проезда для пожарной техники. В 16:47 пожар был локализован, а в 18: 04-ликвидировано”, — указано в сообщении спасателей.
К ликвидации пожара привлекалось 25 человек личного состава, 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и пожарный корабль “Отважный”.
Как сообщал УНН, сегодня в столице на Трухановом острове произошло возгорание травяного настила и деревьев.