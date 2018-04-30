В столиці на Трухановому острові сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні, в столиці на Трухановому острові сталося займання трав’яного настилу та дерев. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ДСНС України в місті Києві, передає УНН.
Як повідомили пожежники, 30 квітня об 11:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев у південній частині Труханового острову.
По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить близько 3-х га трав’яного настилу та дерев. Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю проїзду для пожежної техніки. О 16:47 пожежу було локалізовано.
До ліквідації пожежі залучено 25 чоловік особового складу, 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та пожежний корабель "Відважний".
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