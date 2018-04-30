В столице на Трухановом острове произошел пожар

Как сообщили пожарные, 30 апреля в 11:27 в оперативно-координационный центр Главного управления ГоСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании травяного настила и деревьев в южной части Труханова острова.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит около 3-х га травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложняется отсутствием проезда для пожарной техники. В 16:47 пожар был локализован.

К ликвидации пожара привлечено 25 человек личного состава, 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и пожарный корабль "Отважный".

Напомним, на Львовщине, в Сколевском районе произошло возгорание сухой травы, у подножья горы Захар Беркут.