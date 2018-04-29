На Львівщині евакуювали туристів з гори через задимлення трави
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На Львівщині, у Сколівському районі трапилось загорання сухої трави, у підніжжі гори Захар Беркут. Про це УНН повідомили у прес- службі ДСНС у Львівській області.
Внаслідок загорання виникло сильне задимлення, тому рятувальники евакуювали дорослих та дітей з гори.
Пожежу гасять близько п’ятдесяти рятувальників.
Наразі вогонь не перекинувся на лісові масиви, але є загроза.
Як повідомляв УНН, у найближчі дні в україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека в екосистемах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.